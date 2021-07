L’infettivologo che salva un uomo che stava annegando, poi scopre che era un no vax (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo abbiamo visto spesso ospite in collegamento nei principali talk show televisivi per parlare di Covid e di questa pandemia. Ma l’ultimo fine settimana del professor Massimo Andreoni è stato condizionato da un bel gesto, ma con una sorpresa finale. Il primario di Infettivologia Policlinico Tor Vergata di Roma – e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) – si è reso protagonista di un gesto da medico puro, salvando – con la respirazione bocca a bocca – un uomo che stava annegando in mare. Poi, una volta superato il problema, la sorpresa: l’uomo soccorso è un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo abbiamo visto spesso ospite in collegamento nei principali talk show televisivi per parlare di Covid e di questa pandemia. Ma l’ultimo fine settimana del professor Massimo Andreoni è stato condizionato da un bel gesto, ma con una sorpresa finale. Il primario di Infettivologia Policlinico Tor Vergata di Roma – e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) – si è reso protagonista di un gesto da medico puro,ndo – con la respirazione bocca a bocca – unchein mare. Poi, una volta superato il problema, la sorpresa: l’soccorso è un ...

