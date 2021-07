La bambina in terapia intensiva per COVID in Sicilia e i genitori no-vax (Di lunedì 19 luglio 2021) Due casi di positività in Sicilia, colpiti un neonato e una bambina di nove anni, i genitori della ragazzina sono contrari ai vaccini. Il primo ad essere contagiato ed intubato è stato il bimbo di due mesi di Palermo, il piccolo è risultato positivo alla variante inglese. L’ospedalizzazione è avvenuta presso l’ospedale Cervello del capoluogo Siciliano, dove mamma e figlio da giorni sono sotto osservazione. Il neonato è stato prima ricoverato in rianimazione in gravi condizioni, e solo in queste ore è stato intubato. La prima paura è stata quella della variante Delta, presto scongiurata. Solo accertamenti successivi hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Due casi di positività in, colpiti un neonato e unadi nove anni, idella ragazzina sono contrari ai vaccini. Il primo ad essere contagiato ed intubato è stato il bimbo di due mesi di Palermo, il piccolo è risultato positivo alla variante inglese. L’ospedalizzazione è avvenuta presso l’ospedale Cervello del capoluogono, dove mamma e figlio da giorni sono sotto osservazione. Il neonato è stato prima ricoverato in rianimazione in gravi condizioni, e solo in queste ore è stato intubato. La prima paura è stata quella della variante Delta, presto scongiurata. Solo accertamenti successivi hanno ...

Advertising

Giordano218 : La triste storie di Maddie, una bambina di 12 anni, con una madre che aveva fede nella scienza e le ha fatto inocul… - sayaddhina : RT @neXtquotidiano: La bambina in terapia intensiva per COVID in Sicilia e i genitori no-vax - albertocaldana : La bambina in terapia intensiva per COVID in Sicilia e i genitori no-vax - neXtquotidiano : La bambina in terapia intensiva per COVID in Sicilia e i genitori no-vax - francesco_iac : @fdragoni Dillo al neonato e alla bambina di 9 anni ricoverati in terapia intensiva e intubati a Palermo. -