'Il Tottenham è in trattative avanzate Gollini e Romero' (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Tottenham ha messo gli occhi su Pierluigi Gollini e Cristian Romero e sarebbe in trattative avanzate con l' Atalanta per acquistare i due calciatori. Secondo quanto rivelato dal Football.london , ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilha messo gli occhi su Pierluigie Cristiane sarebbe incon l' Atalanta per acquistare i due calciatori. Secondo quanto rivelato dal Football.london , ...

Advertising

forzagranata1 : ?? #CALCIO 'Il Tottenham è in trattative avanzate Gollini e Romero' Fonti inglesi rivelano che il club londinese av… - sportli26181512 : 'Il Tottenham è in trattative avanzate Gollini e Romero': Fonti inglesi rivelano che il club londinese avrebbe mess… - Toro_News : ?? | CALCIOMERCATO Le principali trattative di mercato della altre squadre: #Gollini vicino al #Tottenham per sosti… - Cucciolina96251 : RT @BarFutbol_: Continuano le trattative tra #Tottenham e #Atalanta per Pierluigi #Gollini. Gli #Spurs hanno proposto un prestito con dirit… - BarFutbol_ : Continuano le trattative tra #Tottenham e #Atalanta per Pierluigi #Gollini. Gli #Spurs hanno proposto un prestito c… -