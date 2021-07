Green-pass e criteri zona gialla: mercoledì mattina la cabina di regia dovrà pronunciarsi in merito (Di lunedì 19 luglio 2021) Cambiare i parametri attraverso i quali eventualmente ‘assegnare’ i colori alle Regioni ma, come annunciato, non più tenendo in grande considerazione il numero dei contagi, quanto invece l’effettiva situazione dei posti ospedalieri e nelle terapie intensive dove, ad oggi (va sottolineato), vige la ‘tranquillità’ più totale. cabina di regia: Draghi ed i rapprendenti della maggioranza valuteranno il ‘modello Macron’ Ma non solo, la cabina di regia (alla quale parteciperanno sia il premier Draghi che le forze di maggioranza), che probabilmente sarà convocata per mercoledì mattina, sarà ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Cambiare i parametri attraverso i quali eventualmente ‘assegnare’ i colori alle Regioni ma, come annunciato, non più tenendo in grande considerazione il numero dei contagi, quanto invece l’effettiva situazione dei posti ospedalieri e nelle terapie intensive dove, ad oggi (va sottolineato), vige la ‘tranquillità’ più totale.di: Draghi ed i rapprendenti della maggioranza valuteranno il ‘modello Macron’ Ma non solo, ladi(alla quale parteciperanno sia il premier Draghi che le forze di maggioranza), che probabilmente sarà convocata per, sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass: sottosegretario Costa, 'Verso rilascio solo dopo doppia dose vaccino' 'Dopo le indicazioni del Cts la politica deciderà e credo che si andrà verso la concessione del Green pass solo dopo la doppia dose di vaccino'. Lo chiarisce all'Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Su quando dovrebbe scattare la modifica, Costa spiega: 'Già domani ne ...

ISTITUITO IL GONFALONE DEI RISTORANTI TIPICI. Stiamo lavorando con il mercato interno ma, riguardo alla questione Green Pass non può un ristoratore essere anche un pubblico ufficiale che deve controllare. Rallenterebbe tantissimo le attività e ...

Covid, ipotesi di cambio dei criteri per le fasce ma non c'è accordo sul green pass Governo e Regioni cercano di trovare la quadra: si passerebbe alle restrizioni delle zone gialle superando il 5 per cento di occupazione dei posti letto in intensiva e il 10 per cento nei reparti ordi ...

