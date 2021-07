Giulia Salemi | Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero insieme per un evento speciale

Advertising

fanpage : I rapporti tra Ariadna Romero e Giulia Salemi sono ottimi: l'ex gieffina era alla festa del piccolo Leonardo, figli… - Mestanaccount1 : RT @teamsalemioff: Be Woman. ?? - GIULIA SALEMI. ?? #giuliasalemi #teamsalemi #prelemi - Mestanaccount1 : RT @Diregiovani: Giulia, Pierpaolo e Ariadna hanno festeggiato insieme il compleanno del piccolo Leo. Una famiglia allargata e felice. ?? #… - ElliElli44 : RT @Diregiovani: Giulia, Pierpaolo e Ariadna hanno festeggiato insieme il compleanno del piccolo Leo. Una famiglia allargata e felice. ?? #… - ALEhouseee : RT @teamsalemioff: Be Woman. ?? - GIULIA SALEMI. ?? #giuliasalemi #teamsalemi #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

ha preso parte alla festa di compleanno del piccolo Leo, il figlio di Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero. Il 18 luglio, come testimoniato dalle storie che hanno pubblicato insieme sui ...... Pierpaolo Pretelli e. CD 1 1. SANGIOVANNI "Malibu" 2. SOTTOTONO "Mastroianni" 3. EMMA & LOREDANA BERTE' "Che Sogno Incredibile" 4. MATTEO FAUSTINI "1+1" 5. BOOMDABASH / BABY K "...In occasione del compleanno di Leonardo, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero hanno festeggiato insieme come una grande famiglia.Giulia Salemi svela la sua "prima volta" con Pierpaolo Pretelli e Isabella Ricci dopo Uomini e Donne non le manda di certo a dire.