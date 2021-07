Giulia Salemi festeggia il compleanno del figlio di Pierpaolo e l’ex Ariadna

(Di lunedì 19 luglio 2021) IldeldiNella giornata di ieri si èto ildi Leonardo,diPretelli e della sua exRomero. Una festa che si è tenuta in un parco all’aperto (anche per via delle norme anti Covid) con tanto di palloncini azzurri, verdi e bianchi, L'articolo proviene da Novella 2000.

Dopo aver trascorso dei giorni di vacanza in Sardegna,e Pierpaolo Pretelli sono tornati a Roma per un avvenimento molto importante: il compleanno del piccolo Leonardo . Il bambino, apparso anche al Grande Fratello Vip, è figlio dell'ex ...ha condiviso nelle sue storie di Instagram un bellissimo scatto con protagonista Ariadna Romero e il piccolo Leonardo tra le braccia in occasione del compleanno.condivide ...Nella giornata di ieri Giulia Salemi ha festeggiato il compleanno di Leonardo, figlio di Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero ...Giulia Salemi ha fatto un importante gesto per Pierpaolo Pretelli. I suoi fan non hanno potuto fare a meno di ammirarla ancora di più.