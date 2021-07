"George è in pericolo": la paura di William e Kate (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la finale Inghilterra-Italia il principe George è stato preso di mira dagli hater e ora i suoi genitori vorrebbero tenerlo lontano dai riflettori, evitando persino di pubblicare un nuovo ritratto ufficiale del bimbo per il suo compleanno Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la finale Inghilterra-Italia il principeè stato preso di mira dagli hater e ora i suoi genitori vorrebbero tenerlo lontano dai riflettori, evitando persino di pubblicare un nuovo ritratto ufficiale del bimbo per il suo compleanno

Ultime Notizie dalla rete : George pericolo George è in pericolo": la paura di William e Kate Le polemiche che hanno accompagnato la finale degli Europei di calcio 2020 non accennano a placarsi, anzi, si arricchiscono di un nuovo capitolo che ha per protagonista il principe George. Il bambino, che compirà 8 anni il prossimo 22 luglio, è diventato il bersaglio degli hater sui social durante l'ultima partita che ha visto trionfare l'Italia. William e Kate , impauriti e ...

