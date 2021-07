G8 Genova, Davide Livermore: “La mia installazione per non dimenticare è un viaggio di pura cronaca” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Scattate pure istantanee con il vostro smartphone ai miei spettacoli. Riprendete i momenti chiave, postate quanto vi pare, condividete emozioni, punti di vista e critiche sui social”. Davide Livermore, direttore del teatro Nazionale di Genova, regista internazionale che firma per la quarta volta il titolo d’apertura della stagione della Scala, va controcorrente sull’uso dei telefonini in sala. “Il teatro è di tutti, deve essere accessibile a tutti, realizzare la sua funzione sociale e civile di partecipazione della comunità. Oggi non si può far finta che la Rete non esista: è uno spazio di confronto imprescindibile”. E rilancia: “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “Scattate pure istantanee con il vostro smartphone ai miei spettacoli. Riprendete i momenti chiave, postate quanto vi pare, condividete emozioni, punti di vista e critiche sui social”., direttore del teatro Nazionale di, regista internazionale che firma per la quarta volta il titolo d’apertura della stagione della Scala, va controcorrente sull’uso dei telefonini in sala. “Il teatro è di tutti, deve essere accessibile a tutti, realizzare la sua funzione sociale e civile di partecipazione della comunità. Oggi non si può far finta che la Rete non esista: è uno spazio di confronto imprescindibile”. E rilancia: “La ...

Advertising

FQMagazineit : G8 Genova, Davide Livermore: “La mia installazione per non dimenticare è un viaggio di pura cronaca” - davide74324541 : @RaiNews a distanza di 20 anni non solo la ferita è aperta vedendo l abuso ingiustificato usata dalla polizia e poi… - danilodebiasio : RT @alibionlineit: A futura memoria (se la memoria ha un futuro): ieri sera ho presentato con @danilodebiasio '2001 - 2021 Genova per chi n… - cut_off2 : RT @GiurPen: Fine vita: la sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Appello di Genova nei confronti di Mina Welby e Marco Cappato p… - GiurPen : Fine vita: la sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Appello di Genova nei confronti di Mina Welby e Marc… -