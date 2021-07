De Laurentiis non lascia partire la sua stella, rifiutati 30 milioni (Di lunedì 19 luglio 2021) Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato un'offerta pari a 30 milioni per la sua stella in difesa, Kalidou Koulibaly, proveniente dal Manchester United. L'offerta, portata direttamente dall'agente, Fali Ramadani, avrebbe permesso uno sgravio a bilancio superiore a 50 milioni di euro. In quanto, il senegalese è il più pagato della rosa, guadagna 11 milioni lordi all'anno, con un contratto ancora di due stagioni. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio Deavrebbe rifiutato un'offerta pari a 30per la suain difesa, Kalidou Koulibaly, proveniente dal Manchester United. L'offerta, portata direttamente dall'agente, Fali Ramadani, avrebbe permesso uno sgravio a bilancio superiore a 50di euro. In quanto, il senegalese è il più pagato della rosa, guadagna 11lordi all'anno, con un contratto ancora di due stagioni.

