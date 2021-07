Cina minaccia di usare armi nucleari contro il Giappone (Di lunedì 19 luglio 2021) In un video pubblicato dal Comitato municipale di Baoji, la Cina minaccia di usare le armi nucleari contro il Giappone se quest’ultimo intervenisse per aiutare Taiwan contro l’invasione cinese. Il video è stato rimosso. Ma l’attivista per i diritti umani, Jennifer Zeng, è riuscita a pubblicarlo sul suo profilo Twitter. Cina minaccia di usare armi Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021) In un video pubblicato dal Comitato municipale di Baoji, ladileilse quest’ultimo intervenisse per aiutare Taiwanl’invasione cinese. Il video è stato rimosso. Ma l’attivista per i diritti umani, Jennifer Zeng, è riuscita a pubblicarlo sul suo profilo Twitter.di

