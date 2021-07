Borsellino: fratello, 'convinto che non riuscirò a vedere verità, ma giovani sì' (Di lunedì 19 luglio 2021) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Io sono convinto che non riuscirò a veder la verità, ma non importa. L'importante è che la vedano i giovani, a cui mi rivolgo. Sono sicuro che loro riusciranno a cambiare le cose. I giovani faranno sparire questo incubo che è la mafia". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Borsellino, fratello di Paolo il giudice antimafia ucciso da Cosa nostra 29 anni fa nella strage di via d'Amelio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Io sonoche nona veder la, ma non importa. L'importante è che la vedano i, a cui mi rivolgo. Sono sicuro che loro riusciranno a cambiare le cose. Ifaranno sparire questo incubo che è la mafia". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatoredi Paolo il giudice antimafia ucciso da Cosa nostra 29 anni fa nella strage di via d'Amelio.

