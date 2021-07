Aggressione omofoba ad Arezzo: “Frocio spostati” e giù due colpi in faccia (Di lunedì 19 luglio 2021) Aggressione omofoba in centro ad Arezzo, il racconto di Giacomo “Frocio spostati” e giù due colpi in faccia. Aggressione omofoba è avvenuto sabato sera in Corso Italia. Il grave episodio è avvenuto ad Arezzo. Un giovane lo ha apostrofato e poi lo ha colpito due volte nel volto, Giacomo ha chiesto l’intervento dei carabinieri e Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021)in centro ad, il racconto di Giacomo “” e giù dueinè avvenuto sabato sera in Corso Italia. Il grave episodio è avvenuto ad. Un giovane lo ha apostrofato e poi lo hato due volte nel volto, Giacomo ha chiesto l’intervento dei carabinieri e

Vitiello84Tony : @Stefanialove_of Stefania hai letto il mio post.? Nuova aggressione omofoba contro due ragazze a Napoli sulla spiaggia (Capo Miseno) - gioconlabrys : @yuujology Da quello che so arriva per posta la tesserina da far vedere in giro quando stai per subire un’aggressio… - francesco801004 : Arezzo, aggressione omofoba: insulti e pugni in pieno centro - dlalli569 : RT @gayit: Arezzo, aggressione omofoba: insulti e pugni in pieno centro - gds975 : #Bacoli cacciate due ragazze da una spiaggia con l'accusa di essere #lesbiche, e l'aggravante della presenza di bim… -