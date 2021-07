Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, polizia: tre i feriti sparatoria stadio Washington #usa - Agenzia_Ansa : Paura alla stadio, tre feriti in una sparatoria a Washington. Sospesa la partita di baseball dei Nationals, panico… - Billa42_ : Washington DC: sparatoria fuori dallo stadio, 4 feriti - periodicodaily : Washington DC: sparatoria fuori dallo stadio, 4 feriti #Washington #sparatoria @Billa42_ - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Paura alla stadio, tre feriti in una sparatoria a Washington. Sospesa la partita di baseball dei Nationals, panico sugli… -

Ultime Notizie dalla rete : Washington sparatoria

L'episodio arriva in un fine settimana violento per. Un'altra, questa volta venerdì sera, ha infatti causato cinque feriti e una vittima, una bimba di cinque anni. I colpi ...Fra i feriti nellac'è una donna colpita alla schiena ma le sue condizioni non sono gravi. - Paura allo stadio didurante la partita di baseball ieri sera. Tre persone sono ...Due sparatorie si sono verificare a Washington DC nel fine settimana. Il bilancio complessivo è di una vittima e nove feriti.Paura allo stadio di baseball durante una partita tra i Washington Nationals e i San Diego Padres. Fuori dall’impianto a un certo punto si sentono una decina di colpi d’arma da fuoco: il match viene s ...