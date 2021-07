Un caso di plagio nella trappola di un poliziesco (Di domenica 18 luglio 2021) E’ trascorso quasi mezzo secolo da quando Siglo Veintiuno pubblicò il secondo libro di Ricardo Piglia, una raccolta di racconti intitolata Nombre falso, che oggi appare finalmente in italiano per le edizioni Sur, nel cui catalogo figurano alcune delle opere più significative di questo autore del quale si potrebbe dire, a quattro anni dalla sua scomparsa, che «ogni giorno scrive meglio». La scrittura di Piglia, infatti, non solo resiste al passare del tempo, ma sembra via via acquistare nuovi significati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 luglio 2021) E’ trascorso quasi mezzo secolo da quando Siglo Veintiuno pubblicò il secondo libro di Ricardo Piglia, una raccolta di racconti intitolata Nombre falso, che oggi appare finalmente in italiano per le edizioni Sur, nel cui catalogo figurano alcune delle opere più significative di questo autore del quale si potrebbe dire, a quattro anni dalla sua scomparsa, che «ogni giorno scrive meglio». La scrittura di Piglia, infatti, non solo resiste al passare del tempo, ma sembra via via acquistare nuovi significati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

