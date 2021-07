Traffico Roma del 18-07-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione in studio Maria Barbara Taormina invariata la situazione sono i principali consolari della città Tuttavia possibili rallentamenti segnalati a causa di un incidente in via Carbone all’altezza di via Appia Antica sulla Colombo invece brevi rallentamenti all’altezza di Casal Palocco nelle due direzioni di percorrenza ilè scorrevole sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo Avvia da domani e fino alle 8 del 20 luglio un divieto di transito per lavori sulla Circonvallazione Casilina 3 via Casilina in via Prenestina sempre Domani previsto un divieto di ...