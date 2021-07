Telegram, con questo aggiornamento è guerra a Zoom e Skype (Di domenica 18 luglio 2021) Telegram rilascia un nuovo aggiornamento tutto concentrato sulle videochiamate, per affossare anche Skype e Zoom Ci sono i grandi servizi di videoconferenza e videochiamate nel nuovo aggiornamento di Telegram che continua a rosicchiare utenti a WhatsApp e ora cerca di attirare anche chi ama fare videocall di gruppo. Alcuni cambiamenti sono più estetici che sostanziali L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 18 luglio 2021)rilascia un nuovotutto concentrato sulle videochiamate, per affossare ancheCi sono i grandi servizi di videoconferenza e videochiamate nel nuovodiche continua a rosicchiare utenti a WhatsApp e ora cerca di attirare anche chi ama fare videocall di gruppo. Alcuni cambiamenti sono più estetici che sostanziali L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Marchiemanuela1 : RT @mimuovoperme: Telegram non mi funziona con il wifi ma con i dati del telefono si? CHE PROBLEMI HA - kindnhes : ma perché telegram funziona solo con il 3G e non con il wi-fi mi sto innervosendo - 27Peppe : RT @AntonioCorsa: Twitter nel 2021. Tu parli con chirurghi che operano al J-Medical (sono in chat Telegram), a contatto con i medici Juve,… - AzzoJacopo : RT @AntonioCorsa: Twitter nel 2021. Tu parli con chirurghi che operano al J-Medical (sono in chat Telegram), a contatto con i medici Juve,… - AntonioCorsa : Twitter nel 2021. Tu parli con chirurghi che operano al J-Medical (sono in chat Telegram), a contatto con i medici… -