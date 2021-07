Microfono d'oro, un premio speciale per Federica Gentile (Di domenica 18 luglio 2021) "Microfono d'oro" per Federica Gentile - speaker di RTL102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta (punto di riferimento della Generazione futuro). A Roma, nella suggestiva cornice di Cinecittà Word, la Gentile viene descritta come icona della radiofonia italiana. Per lei un premio speciale in occasione dell'undicesima edizione, al Teatro 1 di Cinecittà Word, che premia il mondo radiofonico (l'evento è organizzato da Fabrizio Pacifici e Cosetta Turco). Grazie al gradimento del pubblico e al giudizio della giura di qualità vengono premiate diverse trasmissioni radiofoniche ed assegnate ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) "d'oro" per- speaker di RTL102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta (punto di riferimento della Generazione futuro). A Roma, nella suggestiva cornice di Cinecittà Word, laviene descritta come icona della radiofonia italiana. Per lei unin occasione dell'undicesima edizione, al Teatro 1 di Cinecittà Word, che premia il mondo radiofonico (l'evento è organizzato da Fabrizio Pacifici e Cosetta Turco). Grazie al gradimento del pubblico e al giudizio della giura di qualità vengono premiate diverse trasmissioni radiofoniche ed assegnate ...

Advertising

Simone_SS87 : RT @_Cotu: Secondo voi meriterei il Microfono d’Oro? - PatCacciari : @MatBon_ @_Cotu @stelaud Vorrei rivendicare la vittoria di non ricordo quale premio da parte del GR di Trs nel 2007… - _Cotu : Secondo voi meriterei il Microfono d’Oro? - _Cotu : RT @MatBon_: @stelaud @_Cotu eh ma so proprio quei 4 che assegnano il microfono d’oro. Se almeno 1 de sti 4 ascoltasse una sola volta @_Cot… - _Marco2808 : RT @RobertoArduini1: Abbiamo appena ricevuto il microfono d'oro come miglior programma notturno della stagione. Lo condividiamo con tutta l… -

Ultime Notizie dalla rete : Microfono oro Cannes, la gaffe di Spike Lee che ha stravolto il cerimoniale: "Chiedo scusa, colpa mia" Invece, quando Spike Lee ha preso in contropiede tutti i suoi compagni di giuria annunciando a bassa voce ma a microfono aperto la Palma d'Oro a Titane di Julia Ducournau, i brusii del Palais du ...

Cannes: applausi e commozione alla premiere di Bellocchio ...quasi dieci minuti è stato lo stesso regista ad interrompere gli applausi e prendere il microfono ... stasera confermato ufficialmente dal delegato del festival Fremaux, a consegnargli la Palma d'oro d'...

Cannes, Palma d'oro a "Titane" RSI.ch Informazione Cannes, la gaffe-spoiler di Spike Lee che ha stravolto la cerimonia finale A memoria d'uomo, nessuna cerimonia conclusiva di un grande festival era mai stata stravolta così radicalmente, annunciando il premio principale a inizio serata. Ai recenti Oscar dello scorso 25 april ...

Cannes, Palma d'oro a "Titane" Gaffe di Spike Lee che annuncia il premio al film della francese Julia Ducournau a inizio serata. Standing ovation per Bellocchio ...

Invece, quando Spike Lee ha preso in contropiede tutti i suoi compagni di giuria annunciando a bassa voce ma aaperto la Palma d'a Titane di Julia Ducournau, i brusii del Palais du ......quasi dieci minuti è stato lo stesso regista ad interrompere gli applausi e prendere il... stasera confermato ufficialmente dal delegato del festival Fremaux, a consegnargli la Palma d'd'...A memoria d'uomo, nessuna cerimonia conclusiva di un grande festival era mai stata stravolta così radicalmente, annunciando il premio principale a inizio serata. Ai recenti Oscar dello scorso 25 april ...Gaffe di Spike Lee che annuncia il premio al film della francese Julia Ducournau a inizio serata. Standing ovation per Bellocchio ...