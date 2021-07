«I calciatori di colore si rifiutino di giocare con la Nazionale», la proposta dell’ex Liverpool (Di domenica 18 luglio 2021) L’ex calciatore inglese Stan Collymore ha puntato il dito contro gli insulti razzisti ricevuti dai calciatori della Nazionale inglese Stan Collymore, ex attaccante del Liverpool e della Nazionale inglese, come riportato dall’Irish Mirror ha puntato il dito contro gli insulti razzisti ricevuti da Rashford, Saka e Sancho dopo la finale dell’Europeo persa contro l’Italia. «L’unico modo per trattare con la questione del razzismo nel calcio inglese è sequestrare il giocattolo alla gente. E non parlo del boicottaggio dei social, è qualcosa di più grande, come il rifiuto, da parte dei giocatori della Nazionale ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) L’ex calciatore inglese Stan Collymore ha puntato il dito contro gli insulti razzisti ricevuti daidellainglese Stan Collymore, ex attaccante dele dellainglese, come riportato dall’Irish Mirror ha puntato il dito contro gli insulti razzisti ricevuti da Rashford, Saka e Sancho dopo la finale dell’Europeo persa contro l’Italia. «L’unico modo per trattare con la questione del razzismo nel calcio inglese è sequestrare il giocattolo alla gente. E non parlo del boicottaggio dei social, è qualcosa di più grande, come il rifiuto, da parte dei giocatori della...

Advertising

NicolaPorro : L’Economist contro la #Nazionale. La nostra colpa? Non avere calciatori di colore: leggete le assurde argomentazion… - Ninozzo63 : Il pubblico presente a #Silverstone al #GPSilverstone che #Hamilton sta lodando e ringraziando è lo stesso che do… - ymirhtr : sapete cos'è razzista? ciò che hanno scritto i tifosi inglesi ai calciatori di colore, quello è razzismo non un fallo tattico - Alessia_Bomba : Questi sono i classici frustati che anziché condannare i loro coetanei per gli insulti razzisti contro i calciatori… - Kenkaneki72 : @romagnolismo ahahahah seriamente gridano al razzismo per questo ? che devono mettere il divieto di non fare falli… -