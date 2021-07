Germania | Laschet scherza nei luoghi colpiti da alluvione poi si scusa

(Di domenica 18 luglio 2021) "Il destino delle persone che sono state colpite per noi è importante. Per questo mi rammarico enormemente per l'impressione suscitata dalla situazione colloquiale. E' stato inappropriato e mi scuso". ...

...con prepotenza fra i temi di dibattito decisivi per le elezioni federali indel prossimo 26 settembre. Fra le forze politiche in campo. potrebbe essere la Cdu guidata da Armin( chi ...Berlino, 19 lug 09:22 - Se il presidente dell'Unione cristiano - democratica , Armin, diventasse cancelliere in un governo federale formato dal suo partito...Sono almeno 188 i morti dell’alluvione in Germania, Belgio e Olanda. Aumento temperature globali e oscillazione del jet stream tra le cause.Il disastro dell'alluvione accresce la pressione attorno ai moderati della Cdu, mentre Verdi e socialisti spingono sull'ambientalismo.