Due cani bagnino hanno salvato una ragazza di 15 anni a Palinuro (Di domenica 18 luglio 2021) AGI - cani bagnino tra le onde per salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente. Igor e Luna sono i due labrador che ieri pomeriggio alle 17 a Palinuro, nel Cilento, si sono dati il cambio nel nuoto controcorrente per riuscire a portare a riva Ilenia, la ragazza che, mentre faceva il bagno con le amiche, è stata trascinata via dalla forte corrente. Luna, la giovane Labrador color miele è riuscita a raggiungerla per prima. Assieme al suo compagno di squadra umano l'hanno assicurata al baywatch e ha iniziato la difficile manovra di rientro. Nel ... Leggi su agi (Di domenica 18 luglio 2021) AGI -tra le onde per salvare unadi 15trascinata al largo dalla corrente. Igor e Luna sono i due labrador che ieri pomeriggio alle 17 a, nel Cilento, si sono dati il cambio nel nuoto controcorrente per riuscire a portare a riva Ilenia, lache, mentre faceva il bagno con le amiche, è stata trascinata via dalla forte corrente. Luna, la giovane Labrador color miele è riuscita a raggiungerla per prima. Assieme al suo compagno di squadra umano l'assicurata al baywatch e ha iniziato la difficile manovra di rientro. Nel ...

Advertising

Corriere : Palinuro, due cani bagnino salvano una 15enne che stava per annegare - Corriere : Palinuro, due cani bagnino salvano una 15enne che stava per annegare - SkyTG24 : Centola, due cani bagnino salvano 15enne nel mare di Palinuro - rodens_ : C’è qualcosa che mi fa allergia, ma non so cosa, sono due giorni che sto da cani. Non ne posso più - LAGASEMichel : RT @Agenzia_Italia: Due cani bagnino hanno salvato una ragazza di 15 anni a Palinuro -