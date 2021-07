Covid, la Catalogna rischia il collasso delle terapie intensive in 10 giorni (Di domenica 18 luglio 2021) L'esplosione dei contagi per la quinta ondata di coronavirus aumenta la pressione sulle terapie intensive della Catalogna, che potrebbero raggiungere il collasso nel giro di dieci giorni. A lanciare l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) L'esplosione dei contagi per la quinta ondata di coronavirus aumenta la pressione sulledella, che potrebbero raggiungere ilnel giro di dieci. A lanciare l'...

Liberi tutti nel Regno Unito, coprifuoco a Barcellona e Mykonos Dopo la Catalogna, a reintrodurre il coprifuoco anche la super gettonata isola di Mykonos , meta ... che dovranno presentare un test Covid negativo effettuato nelle ultime 24 ore. Nuove misure dunque ...

