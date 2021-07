Calciomercato Salernitana: contatti avviati per un attaccante della Sampdoria (Di domenica 18 luglio 2021) Calciomercato Salernitana: contatti positivi con l’agente di Bonazzoli. Si discute con la Sampdoria su formula e cifre Federico Bonazzoli dirà addio alla Sampdoria durante la sessione estiva di Calciomercato. Il club blucerchiato ha le idee chiare sull’attaccante classe ’97 che, a meno di prestazioni superlative in ritiro a Ponte di Legno, inizierà una nuova avventura in prestito dopo quella sfortunata al Torino. Sulle sue tracce c’è da tempo la Salernitana, che sogna innesti low cost ma di esperienza per raggiungere l’obiettivo salvezza al termine ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021)positivi con l’agente di Bonazzoli. Si discute con lasu formula e cifre Federico Bonazzoli dirà addio alladurante la sessione estiva di. Il club blucerchiato ha le idee chiare sull’classe ’97 che, a meno di prestazioni superlative in ritiro a Ponte di Legno, inizierà una nuova avventura in prestito dopo quella sfortunata al Torino. Sulle sue tracce c’è da tempo la, che sogna innesti low cost ma di esperienza per raggiungere l’obiettivo salvezza al termine ...

Advertising

TuttoSalerno : Calciomercato Sampdoria, quanti intrecci con la Salernitana: un obiettivo in comune e due attaccanti richiesti. Il… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ? UFFICIALE - #Salernitana: torna #Jaroszynski ?? Il comunicato dei campani #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https:… - psb_original : Calciomercato Brescia - Donnarumma verso la Serie A? Ritorno di fiamma per la Salernitana #SerieB - tuttosport : #Salernitana, ufficiale il ritorno di #Jaroszynski ?? - USSalernitana : @andrearadri leggiamo sui quotidiani locali che si sia tirato indietro dal rilevare la #Salernitana per una serie d… -