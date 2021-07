Calcio sotto choc, il figlio dell’allenatore morto in circostanze tragiche. Aveva solo 6 anni (Di domenica 18 luglio 2021) Il mondo sportivo marchigiano è in lutto. Una tragedia ha colpito l’allenatore del Porto d’Ascoli, squadra neopromossa in serie D. Davide Ciampelli ha perso il figlio Gianmaria di appena sei anni. Il bambino si trovava in vacanza in Umbria con la famiglia. Si è tuffato in piscina, ma non è più riemerso, i soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno indagando sulle cause del decesso. A lanciare un appello sarebbe stato un amichetto del bambino. La tragedia è avvenuta intorno alle 15 di giovedì 15 luglio presso una struttura privata di Città di Castello, a nord di Perugia. Al momento si stanno svolgendo le indagini ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Il mondo sportivo marchigiano è in lutto. Una tragedia ha colpito l’allenatore del Porto d’Ascoli, squadra neopromossa in serie D. Davide Ciampelli ha perso ilGianmaria di appena sei. Il bambino si trovava in vacanza in Umbria con la famiglia. Si è tuffato in piscina, ma non è più riemerso, i soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno indagando sulle cause del decesso. A lanciare un appello sarebbe stato un amichetto del bambino. La tragedia è avvenuta intorno alle 15 di giovedì 15 luglio presso una struttura privata di Città di Castello, a nord di Perugia. Al momento si stanno svolgendo le indagini ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Calcio #Sotto choc, il #Figlio dell’#Allenatore #Morto in #Circostanze #Tragiche. Aveva solo 6 anni… - Rob_accia : Sotto casa stanno a fa' una piazza, una piazza vera, pedonale, con le panchine, gli alberi, nel rendering ce stanno… - TMit_news : Agli #Olympics di #Tokyo2020, saranno 3?8? i fuoriquota presenti nel torneo di calcio ?. Chi sono? Qui sotto la ris… - sportli26181512 : #Inter, #Inzaghi: '#Dimarco resta con noi. Serve un esterno a destra': Il tecnico nerazzurro soddisfatto della reaz… - emilio05714955 : RT @domecaruso71: Dopo le oceaniche manifestazioni di piazza in Francia contro il green pass prometto che non ironizzerò più sulla baguette… -