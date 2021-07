Britney Spears: "Mel Gibson le disse di convertirsi a Dio", svela l'ex trainer della popstar (Di domenica 18 luglio 2021) L'ex personal trainer e amico di Britney Spears ha rivelato che dopo il suo esaurimento nervoso Mel Gibson le fece visita e le disse di convertirsi a Dio. In seguito al suo celebre esaurimento nervoso avvenuto nel 2008 Britney Spears, secondo quanto riferito dal suo ex personal trainer, fu contattata da molte persone che cercarono di aiutarla; tra queste c'era anche Mel Gibson: l'attore si presentò alla sua porta e le disse che "la fede poteva salvarla, doveva solo convertirsi a Dio". Il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 luglio 2021) L'ex personale amico diha rivelato che dopo il suo esaurimento nervoso Melle fece visita e ledia Dio. In seguito al suo celebre esaurimento nervoso avvenuto nel 2008, secondo quanto riferito dal suo ex personal, fu contattata da molte persone che cercarono di aiutarla; tra queste c'era anche Mel: l'attore si presentò alla sua porta e leche "la fede poteva salvarla, doveva soloa Dio". Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Billie Eilish come Britney Spears? 'Mio caso è diverso'/ 'Nessuno mi vuole fregare?' Billie Eilish ha recentemente espresso un suo pensiero sul caso di Britney Spears in un'intervista rilasciata a Vogue Australia . Questo perché alcuni vedono nella sua storia artistica delle similitudini con la popstar, che adesso sta affrontando un processo molto ...

√ Britney Spears sui social: 'La conservatorship ha ucciso i miei sogni' ... nella battaglia contro la tutela legale affidata da 13 anni a James "Jamie" Spears, Britney Spears ha condiviso sul suo profilo Instagram una nuova serie di messaggi in cui la popstar statunitense ...

Britney Spears e il post sfogo su Instagram rivolto a suo padre Vanity Fair Italia Britney Spears: "Mel Gibson le disse di convertirsi a Dio", svela l'ex trainer della popstar L'ex personal trainer e amico di Britney Spears ha rivelato che dopo il suo esaurimento nervoso Mel Gibson le fece visita e le disse di convertirsi a Dio. In seguito al suo celebre esaurimento nervoso ...

Britney Spears: "Non mi esibirò più finché sarò sotto il controllo di mio padre" Britney Spears ha detto che non si esibirà più finché suo padre Jamie manterrà il controllo su di lei e sulla sua carriera nell'ambito della tutela che gli è stata attribuita nel 2008. "Questa tutela ...

