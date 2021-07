Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi in Giappone: fermato da un problema fisico (Di domenica 18 luglio 2021) Non ce la fa Marco Berrettini. Il finalista di Wimbledon rinuncia a alle Olimpiadi di Tokyo in partenza il 23 luglio per un problema fisico. In particolare si tratta di un risentimento muscolare che lo condanna ad almeno 15 giorni di stop. Il tennista romano si è reso protagonista della prima finale italiana sull’erba del torneo inglese, diventando simbolo dello sport azzurro nei giorni della Nazionale di calcio e di quelle dell’atletica leggera, del canottaggio e del softball. In Italia c’era molta attesa di vederlo in campo anche ai Giochi in Giappone, ma fonti vicine al Coni hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Non ce la fa Marco. Il finalista di Wimbledon rinuncia adi Tokyo in partenza il 23 luglio per un. In particolare si tratta di un risentimento muscolare che lo condanna ad almeno 15 giorni di stop. Il tennista romano si è reso protagonista della prima finale italiana sull’erba del torneo inglese, diventando simbolo dello sport azzurro nei giorni della Nazionale di calcio e di quelle dell’atletica leggera, del canottaggio e del softball. In Italia c’era molta attesa di vederlo in campo anche ai Giochi in, ma fonti vicine al Coni hanno ...

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - Quirinale : #Mattarella: “Quella seconda parata, nell’ultimo rigore, ha reso felici milioni di persone, non soltanto in Italia.… - chetempochefa : “Non smettere mai di sognare Matteo, dietro di te ci saremo sempre anche noi e tutti gli italiani. Ci siamo sentiti… - equaloppositee : berrettini non va a tokyo porco dio - kobeitaliaya : RT @Corriere: Berrettini non va alle Olimpiadi di Tokyo: «Risentimento muscolare» -