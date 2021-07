Beautiful | trama 18 luglio 2021 | Flo affronta Sally!

(Di domenica 18 luglio 2021) Anticipazionioggi 18per una puntata che sarà solo l'inizio di un lungo effetto domino inaspettato. Bill conforta Wyatt Nuova puntataoggi 18che darà il via per un effetto domino che cambierà la vita di molti protagonisti. C'è molto in ballo in questo momento e Sally non ha alcuna intenzione di rovinare il suo piano per colpa di Flo. Ma Wyatt è ancora ignaro di tutto quello che sta accadendo e proprio per questo si sente in colpa. Lo Spencer - ascoltando il volere di Flo - ha detto a Sally che non può più restare a casa sua ma deve cercare una ...

Le anticipazioni della soap turca Love is in the air in onda subito dopo Brave and, con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin , nelle puntate da Lunedì 19 ...is in the air...Nelle prossime puntate americane di, Steffy conoscerà i suoi suoceri , ovvero i genitori di John Finnegan 'Finn' . La giovane ...apparirà subito come un personaggio molto attivo nella...Love is in the air trama puntate dal 19 al 23 luglio. Anticipazioni trama puntata Love is in the air 19 luglio. Dopo la dichiarazione di Serkan, Eda decide di rimandare la partenza per l’Italia. Antic ...Vediamo meglio insieme che cosa succede nelle prossime puntate per quanto riguarda la nostra amata soap opera Beautiful.