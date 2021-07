Verstappen ok in FP2 ma le Ferrari ci sono: Leclerc 2° davanti a Sainz (Di sabato 17 luglio 2021) Chi ha provato le gomme per la Sprint Race , chi ha fatto il tempo, chi ha fatto prove di pit lane, chi ha girato con il pieno di benzina. Alla fine in cima alle FP2 del GP Gran Bretagna di F1 a ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 luglio 2021) Chi ha provato le gomme per la Sprint Race , chi ha fatto il tempo, chi ha fatto prove di pit lane, chi ha girato con il pieno di benzina. Alla fine in cima alle FP2 del GP Gran Bretagna di F1 a ...

F1 : TOP 10 (15 mins to go in FP2) Verstappen Leclerc ?? Sainz Ocon Perez Norris Ricciardo Hamilton Giovinazzi Bottas… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN VOLA NELLE FP2 ?? Le Ferrari vanno fortissimo LIVE ? - thelastcornerit : GP Gran Bretagna, FP2: Verstappen suona la carica per la Pole, subito dietro le Ferrari - - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Gran Bretagna 2021, FP2: Verstappen ok prima della Sprint Qualifying ? di Alessandro Secchi ?? - 0123Steven77 : RT @F1: TOP 10 (15 mins to go in FP2) Verstappen Leclerc ?? Sainz Ocon Perez Norris Ricciardo Hamilton Giovinazzi Bottas #BritishGP ????… -