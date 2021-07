Spezia | sei calciatori e un membro dello staff positivi al Covid-19

(Di sabato 17 luglio 2021) Lo, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’avvenuto contagio di seie unal-19. “LoCalcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato latà al-19 di seie di un. Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, informa che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia sei

Loha comunicato checalciatori e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid: l'annuncio ufficiale Loha comunicato checalciatori e un membro dello staff sono risultati ...... 'LoCalcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid - 19 dicalciatori e di un membro dello staff . Pertanto, il Club, in ...Lo Spezia ha comunicato che sei calciatori e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid. L’annuncio ufficiale del club aquilotto. «Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi ...LA SPEZIA - Settimana difficile per il mondo Spezia ... Un caso di positività si era verificato anche in settimana nel gruppo squadra, ed anche in questo caso non sono stati resi noti i nomi degli ...