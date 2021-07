Red Dead Redemption 2, un recente leak suggerisce l'arrivo di nuove modalità (Di sabato 17 luglio 2021) Un recente leak di Red Dead Redemption 2 potrebbe aver portato alla luce l'arrivo di una nuova e misteriosa modalità, molto probabilmente destinata a Red Dead Online. Secondo quanto riportato dal dataminerleak WildBrick142 e dall'insider di Rockstar Games, Tez2, pare che all'interno del codice sorgente di RDR2 siano presenti delle particolari stringhe di codice dedicate ad una modalità inedita, identificata come "Call to Arms". In cosa consista questa modalità non è possibile saperlo, ma le prime ipotesi punterebbero su ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 luglio 2021) Undi Red2 potrebbe aver portato alla luce l'di una nuova e misteriosa, molto probabilmente destinata a RedOnline. Secondo quanto riportato dal dataminerWildBrick142 e dall'insider di Rockstar Games, Tez2, pare che all'interno del codice sorgente di RDR2 siano presenti delle particolari stringhe di codice dedicate ad unainedita, identificata come "Call to Arms". In cosa consista questanon è possibile saperlo, ma le prime ipotesi punterebbero su ...

