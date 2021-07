Proteste nel sud-ovest dell'Iran per carenza d'acqua, un morto (Di sabato 17 luglio 2021) La televisione di stato ha riferito ieri che il vicepresidente Iraniano, Eshaq Jahanguiri, ha inviato una delegazione del governo ad Ahvaz, capitale della regione, con l'ordine di "affrontare immediatamente" il problema a causa del forte malcontento popolare Leggi su rainews (Di sabato 17 luglio 2021) La televisione di stato ha riferito ieri che il vicepresidenteiano, Eshaq Jahanguiri, ha inviato una delegazione del governo ad Ahvaz, capitalea regione, con l'ordine di "affrontare immediatamente" il problema a causa del forte malcontento popolare

Ultime Notizie dalla rete : Proteste nel Proteste nel sud - ovest dell'Iran per carenza d'acqua, un morto Siccità nel Khuzestan. Un manifestante è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco nel Sud Ovest dell'Iran mentre partecipava a una protesta per la penuria di acqua nella città di Shadegan, nella provincia del Khuzestan, colpita dalla siccità. Lo riferisce l'agenzia stampa ufficiale ...

