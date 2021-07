NEL SEGNO DEL GIALLO: TERRORE IN PARADISO, IN PRIMA VISIONE TV SU RAI2 (Di sabato 17 luglio 2021) Non è estate senza “Nel SEGNO del GIALLO“, il tradizionale ciclo di film thriller in arrivo dall’America – Stati Uniti e Canada – che appassiona da decenni il pubblico di RAI2 nelle calde serate da giugno a settembre. Delitti, indagini, begli attori, vecchie glorie, toni a volte sopra le righe, un doppiaggio che dà quel tocco di sano trash ed ecco servito il menù dei gialli estivi. Questa sera, sabato 17 luglio 2021, è il turno di “TERRORE in PARADISO“. Il tv-movie Lifetime, il cui titolo originale è “Deadly Excursion: Kidnapped From The Beach”, è un thriller ricco di suspence, diretto da Brian Skiba. È ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 17 luglio 2021) Non è estate senza “Neldel“, il tradizionale ciclo di film thriller in arrivo dall’America – Stati Uniti e Canada – che appassiona da decenni il pubblico dinelle calde serate da giugno a settembre. Delitti, indagini, begli attori, vecchie glorie, toni a volte sopra le righe, un doppiaggio che dà quel tocco di sano trash ed ecco servito il menù dei gialli estivi. Questa sera, sabato 17 luglio 2021, è il turno di “in“. Il tv-movie Lifetime, il cui titolo originale è “Deadly Excursion: Kidnapped From The Beach”, è un thriller ricco di suspence, diretto da Brian Skiba. È ...

