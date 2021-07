Monopattini e bici elettriche | stop circolazione su isola pedonale

Ansa_Piemonte : Monopattini e bici sotto i portici, è allarme a Torino. .Massè, più traumi da incidenti. Studio legale afffronta ma… - Filippo_Ippo : @CorriereTorino La questione non è la smart city di Chiaretta, ma la maleducazione di chi usa bici, monopattini ecc. ed il vuoto legislativo - guastatore1 : @UtherPe1 Temo che per gli anni a venire siano sufficienti i contatori domestici, per ricaricare monopattini e bici… - LaStampa : I portici di via Sacchi assediati da monopattini e bici - StampaTorino : I portici di via Sacchi assediati da monopattini e bici -

Senza contare che la ciclabile sul parco sta creando seri problemi:elettriche sfrecciano mettendo in serio pericolo i pedoni. Come succede nel sottopasso creato sotto via della ......rilevato "un vuoto nella normativa" in particolare per quanto riguarda i. "L'unica presente - spiega Ludovica Ambrosio - è quella nel mille proroghe in cui vengono equiparati alle. ...12:55Siculiana, fuga dal centro per migranti: due militari contusi 12:45Ecco "Sicily, women and cinema": "Vogliamo ospitare le produzioni internazionali" 12:45Viabilità, Unione Madonie: restyling per ...L’allarme del proprietario del bar Pfatisch in via Sacchi: " Clienti e camerieri rischiano a ogni minuto" Massé, direttore di ortopedia ...