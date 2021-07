M5S | Castaldo | ‘bene Conte | avanti insieme’

(Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Coinvolgere sempre più i cittadini, proteggere il nostro lavoro, continuare a lottare per i nostri valori. Le parole di Giuseppeesprimono la volontà e l’impegno di rilanciare il #M5S ascoltando le parole degli italiani in tutte le piazze.insieme”. Così Fabio Massimosu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

FABIO MASSIMO CASTALDO Il vicepresidente dell'Europarlamento e veterano M5S pone un tema di centralità politica

Grazie ai 7 colleghi per il prezioso lavoro. Avanti con decisione e schiena dritta!". Lo scrive in un tweet il vice presidente del Parlamento Ue Fabio Massimo Castaldo. Le parole di Giuseppe Conte esprimono la volontà e l'impegno di rilanciare il #M5S ascoltando le parole degli italiani in tutte le piazze. Avanti insieme". Così Fabio Massimo Castaldo su twitter. «Con l'ok dell'Ecofin al nostro Pnrr l'Italia è pronta a ricevere entro poche settimane i primi 25 miliardi di euro del Recovery Plan. Un anno fa ci dicevano che questo risultato era impossibile.