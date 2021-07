LIVE Tour de France 2021, cronometro di oggi in DIRETTA: gran tempo di Bissegger, ora un ciclista ogni due minuti (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2021 14.58 38’57” il tempo finale di Christophe Laporte, ottavo posto nella classifica provvisoria. 14.56 Partito poco fa Brandon McNulty della UAE Team Emirates, che potrebbe dire la sua quest’oggi. 14.55 Harry Sweeny della Lotto Soudal invece è quito dopo 20 chilometri: 45” di ritardo. 14.53 Arriva anche Armirail al secondo intertempo: i 38 secondi di ritardo gli valgono il terzo posto provvisorio. 14.50 Quarto tempo al secondo intermedio per Anthony ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.58 38’57” ilfinale di Christophe Laporte, ottavo posto nella classifica provvisoria. 14.56 Partito poco fa Brandon McNulty della UAE Team Emirates, che potrebbe dire la sua quest’. 14.55 Harry Sweeny della Lotto Soudal invece è quito dopo 20 chilometri: 45” di ritardo. 14.53 Arriva anche Armirail al secondo inter: i 38 secondi di ritardo gli valgono il terzo posto provvisorio. 14.50 Quartoal secondo intermedio per Anthony ...

nightmare_jrock : Majestical Parade venne rilasciato in Giappone il 13 Maggio 2009 e la band eseguì il 'Nightmare Live House Tour 2009 Parade of Nine' - infoitsport : LIVE Tour de France: l’ultima crono, Pogacar cerca il sigillo giallo - ukadultwebcams : sabina_l0ve - tuttobiciweb_it : Seguite con noi la diretta dell'ultima crono del #TDF2021 LIVE ?? - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 cronometro di oggi in DIRETTA: al momento al comando Devenyns - #France #cronometro… -