(Di sabato 17 luglio 2021) Una persona è morta in una manifestazionelad'in Khuzestan, nel nord ovest dell'. 'Venerdì sera gli abitanti del Chadegan si sono radunati per protestarei tagli all'...

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Iran, proteste contro la carenza d'acqua: un morto #Iran - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Iran, proteste contro la carenza d'acqua: un morto #Iran - MediasetTgcom24 : Iran, proteste contro la carenza d'acqua: un morto #Iran - ThePeoplesHubUN : RT @GiovanniFanfoni: Washington, USA. Arrestati quattro iraniani che stavano organizzando il rapimento di Masih Alinejad, dissidente e atti… - Morteza22047559 : RT @Mariacarmela75: 'L'Iran di Raisi vedrà nuove proteste'. Parla la dissidente #NargesMohammadi -

Ultime Notizie dalla rete : Iran proteste

Gazzetta del Sud

Una persona è morta in una manifestazione contro la carenza d'acqua in Khuzestan, nel nord ovest dell'. 'Venerdì sera gli abitanti del Chadegan si sono radunati per protestare contro i tagli all'acqua causati dalla siccità e alcuni rivoltosi hanno ucciso uno dei manifestanti', riporta l'agenzia ...... annunciò le dimissioni da primo ministro, denunciando l'eccessiva interferenza dell'(e di ... Nell'ultimo anno del suo governo, il Paese è stato scosso da una serie dimotivate dalla ...Una persona è morta in una manifestazione contro la carenza d'acqua in Khuzestan, nel nord ovest dell'Iran. "Venerdì sera gli abitanti del Chadegan si sono radunati per protestare contro i tagli ...Un manifestante è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco nel Sud Ovest dell’Iran mentre partecipava a una protesta per la penuria di acqua nella città di Shadegan, nella provincia del Khuzestan, col ...