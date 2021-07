I contagi Covid avanzano: 3.121 nuovi casi e 13 decessi (Di sabato 17 luglio 2021) La variante Delta inizia a complicare la situazione in Italia: sono 3.121 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 244.797 tamponi effettuati. Ieri erano stati 2.898. Il ... Leggi su globalist (Di sabato 17 luglio 2021) La variante Delta inizia a complicare la situazione in Italia: sono 3.121 idi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 244.797 tamponi effettuati. Ieri erano stati 2.898. Il ...

