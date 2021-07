Helbiz Live | tutta la Serie B a casa tua con Carolina Stramare

(Di sabato 17 luglio 2021) Helbiz, tra i leader globali della micro-mobilità, e leader in Italia con oltre 2,5 milioni di utenti, ha presentato i programmi di Helbiz Live: la nuova piattaforma che trasmetterà in OTT l’intero Campionato di Serie B per le prossime 3 stagioni.

Advertising

Fantacalciok : Il campionato di Serie B 2021/2022 in diretta con Helbiz Live -

Ultime Notizie dalla rete : Helbiz Live

Vanity Fair.it

... valorizzare la performance, utilizzando la multidisciplinarietà come strumento per parlare a ... Official Mobility Partners, Mimoto. Official Ticketing Partner Mailticket.Si è parlato di diritti tv per il triennio 2021 " 2024: oltre a Sky e Dazn c'è anche, ancora da fissare, invece, la data per la presentazione del calendario, comunque negli ultimi giorni ...La nuova stagione sta per iniziare, Helbiz Live è pronta ad accompagnare i cadetti verso la Serie A. Ogni settimana Miss Italia 2019 guiderà gli abbonati attraverso le giornate del Campionato e lo ...Calendario Serie A 2021/22, tutte le partite del campionato giornata per giornata Il calendario di Serie A 2021-2022. Si parte il 22 agosto. L'Inter campione d'Italia ospita il Genoa. I primi big matc ...