Green pass obbligatorio anche per ristoranti al chiuso? (Di sabato 17 luglio 2021) La normativa che renderà il Green pass obbligatorio per i trasporti pubblici a lunga percorrenza e per luoghi come cinema e teatri verrà regolata da un decreto. Ma ci potrebbero essere le stesse restrizioni anche per bar e ristoranti al chiuso secondo un sistema a tappe Come sappiamo in Italia il Green pass, che è in uso dal 1 luglio, è necessario per viaggiare nei paesi Ue e, nel caso dovessero tornare le zone con un colore diverso dal bianco, per spostarsi da una regione all’altra. Ma il certificato verde è già obbligatorio in alcuni ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) La normativa che renderà ilper i trasporti pubblici a lunga percorrenza e per luoghi come cinema e teatri verrà regolata da un decreto. Ma ci potrebbero essere le stesse restrizioniper bar ealsecondo un sistema a tappe Come sappiamo in Italia il, che è in uso dal 1 luglio, è necessario per viaggiare nei paesi Ue e, nel caso dovessero tornare le zone con un colore diverso dal bianco, per spostarsi da una regione all’altra. Ma il certificato verde è giàin alcuni ...

