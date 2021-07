Gallipoli, 16enne in vacanza aggredito e ferito con una chiave inglese: denunciato un trentenne (Di sabato 17 luglio 2021) L'episodio scaturito da motivi futili: il ragazzo, arrivato dalla provincia di Bergamo con il fratello e altri amici, avrebbe disturbato con una telefonata a voce alta il trentenne che lo ha poi raggiunto in auto e colpito sul volto con la chiave inglese Leggi su repubblica (Di sabato 17 luglio 2021) L'episodio scaturito da motivi futili: il ragazzo, arrivato dalla provincia di Bergamo con il fratello e altri amici, avrebbe disturbato con una telefonata a voce alta ilche lo ha poi raggiunto in auto e colpito sul volto con la

