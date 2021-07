Francia, proteste No Vax contro il pass sanitario di Macron (Di sabato 17 luglio 2021) In Francia gruppi di manifestanti novax si sono ritrovati in piazza per dire no a quella che definiscono una “dittatura sanitaria” imposta da governo e presidente. Secondo le autorità francesi, circa ventimila persone sono scene in piazza in diverse città della Francia per protestare contro gli annunci del presidente Emmanuel Macron e per dire no a quello che identificano a tutti gli effetti come un Obbligo di vaccino mascherato. Decine di cortei di protesta si sono visti sia a Parigi che nelle altre grandi città come Lione, Tolosa, Montpellier e Marsiglia. Nessuna delle iniziative sembra abbia avuto l’adesione di ... Leggi su tpi (Di sabato 17 luglio 2021) Ingruppi di manifestanti novax si sono ritrovati in piazza per dire no a quella che definiscono una “dittatura sanitaria” imposta da governo e presidente. Secondo le autorità francesi, circa ventimila persone sono scene in piazza in diverse città dellaper protestaregli annunci del presidente Emmanuele per dire no a quello che identificano a tutti gli effetti come un Obbligo di vaccino mascherato. Decine di cortei di protesta si sono visti sia a Parigi che nelle altre grandi città come Lione, Tolosa, Montpellier e Marsiglia. Nessuna delle iniziative sembra abbia avuto l’adesione di ...

