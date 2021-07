Finale Anderson-Brooksby in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Newport 2021 (Di domenica 18 luglio 2021) Kevin Anderson e Jenson Brooksby sono i finalisti dell’Atp 250 di Newport 2021, ultimo torneo su erba della stagione sul verde. Il sudafricano ha superato Aleksandr Bublik in semiFinale, testa di serie numero uno, mentre penultimo atto positivo per lo statunitense a discapito di Jordan Thompson. Anderson avrà la pressione di giocare la Finale da favorito in territorio americano, mentre l’avversario giocherà con il pubblico dalla sua parte e certamente con meno pressione. Il match in questione andrà in scena domenica 18 luglio, non prima delle ore 20.30 italiane. La ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Kevine Jensonsono i finalisti dell’Atp 250 di, ultimo torneo su erba della stagione sul verde. Il sudafricano ha superato Aleksandr Bublik in semi, testa di serie numero uno, mentre penultimo atto positivo per lo statunitense a discapito di Jordan Thompson.avrà la pressione di giocare lada favorito in territorio americano, mentre l’avversario giocherà con il pubblico dalla sua parte e certamente con meno pressione. Il match in questione andrà in scena domenica 18 luglio, non prima delle ore 20.30 italiane. La ...

FINALE Anderson-Brooksby in TV: data, orario, canale e diretta streaming Atp Newport 2021 Sportface.it Atp Newport 2021: Anderson e Brooksby in finale, Bublik e Thompson sconfitti Kevin Anderson e Jenson Brooksby hanno conquistato l'approdo in finale all'Atp 250 di Newport 2021. L'esperto sudafricano ha sconfitto l'istrionico kazako Aleksandr Bublik in rimonta, con il risultato ...

