F1 | la sprint race assegna punti per il Mondiale! Il regolamento

(Di sabato 17 luglio 2021) Il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 sarà il 1045° nella storia della Formula Uno, cionondimeno sarà il primo di sempre adrevalevoli per il Mondiale in due momenti differenti del weekend. Vero che nei 71 anni di storia del Circus si è visto di tutto anche in tema di sistema di punteggio, ma la dinamica a cui assisteremo nelle prossime ore è assolutamente inedita. Oggi è infatti il giorno della qualifica, oche dir si voglia. Le qualifiche di ieri sono servite “solo” a determinare la griglia di partenza per l’appuntamento odierno, il quale non era mai andato in scena prima ...

Molto bene Charles Leclerc , con la Ferrari, in seconda fila in questagrazie al quarto tempo di ieri, mentre più indietro lo spagnolo Carlos Sainz , nono e poco fortunato nel computo complessivo visto il distacco minimo dal team - mate. Si prospetta quindi ...Silverstone , 16 luglio 2021 - Lewis Hamilton batte un colpo nel Gran Premio di casa. Il sette volte campione del mondo ha prevalso sul favorito Max Verstappen nelle qualifiche per ladi domani a Silverstone . In un weekend insolito e unico nella storia della Formula 1 per le nuove modalità di qualifica - che verranno riproposte in fase di test anche a Monza e in ...La novità ne porta con sé un’altra, poiché la sprint race assegnerà, seppur in maniera esigua, punti valevoli per il Mondiale. Tali punti si sommeranno a quelli conferiti canonicamente durante il Gran ...Oggi, sabato 17 luglio, si fa la storia. A Silverstone (Gran Bretagna) andrà in scena la prima Sprint Race in F1. L’appuntamento britannico sarà quello dell’innovazione e dell’esperimento. Un ...