Eroi dimenticati: Renato Serra, un intellettuale in trincea

Roma, 17 lug – Nella sua ultima opera "Esame di coscienza di un letterato", in quello che sarà riconosciuto come il suo testamento spirituale, Renato Serra descrive l'evento bellico "un fatto come tanti altri in questo mondo", sì enorme ma che "non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia nulla, assolutamente nulla, nel mondo. Neanche la letteratura". La sintesi nazionale non può prescindere dall'uso di un linguaggio comune. In queste righe il critico cesenate, profondo conoscitore dei maggiori autori italiani – dal padre della patria Dante al Vate Gabriele D'Annunzio, passando per Petrarca, Machiavelli, Pascoli – e attento studioso delle firme ...

Eroi dimenticati: Renato Serra, un intellettuale in trincea

