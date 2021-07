Draghi vedrà Conte lunedì alle 11 (Di sabato 17 luglio 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il premier Mario Draghi e il leader in pectore del M5S ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte si terrà lunedì prossimo alle 11, a Palazzo Chigi. Intanto, nel pomeriggio, Conte potrebbe postare un video sui social per la presentazione del nuovo statuto del Movimento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 17 luglio 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il premier Marioe il leader in pectore del M5S ed ex presidente del Consiglio Giuseppesi terràprossimo11, a Palazzo Chigi. Intanto, nel pomeriggio,potrebbe postare un video sui social per la presentazione del nuovo statuto del Movimento. L'articolo proviene da Italia Sera.

