Conte ci prova ancora | «Nuova linfa nel M5S»

(Di sabato 17 luglio 2021) «Sono stati mesi difficili, abbiamo superato momenti di stanchezza. Possiamo ripartire con il vento delle battaglie che verranno». Si ricomincia così. E una vaga sensazione di déjà vu assale lo spettatore quando un Giuseppeabbronzato in camicia bianca annuncia agli iscritti il nuovo Statuto del Movimento 5 Stelle rigenerato. TUTTAVIA la scena non è proprio identica a quella con la quale, ormai cento giorni fa, l’ex presidente del consiglio annunciava di accettare la leadership che Grillo gli aveva consegnato. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

CONTE INCONTRA DRAGHI La questione più delicata resta la riforma della giustizia, sulla quale il neo-leader del Movimento 5 Stelle

Sgarbi sul pranzo Grillo Conte: "Grillo come Berlusconi, è Conte che è andato da lui, prova di sottomissione come facevano gli altri leader con il Cavaliere"