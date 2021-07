Call of Duty Vanguard, l'annuncio arriverà a fine agosto tramite Warzone? (Di sabato 17 luglio 2021) Il prossimo capitolo della serie Call of Duty potrebbe essere annunciato il prossimo mese tramite un evento in-game di Warzone, la battle royale free-to-play di COD. Questo è quanto dichiarato da Tom Henderson, giornalista e insider responsabile dei primi leak di questo misterioso titolo. Call of Duty Vanguard, questo il nome con cui è noto il prossimo titolo della serie, sarà sviluppato da Sledgehammer Games e riporterà i videogiocatori nella Seconda Guerra Mondiale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 luglio 2021) Il prossimo capitolo della serieofpotrebbe essere annunciato il prossimo meseun evento in-game di, la battle royale free-to-play di COD. Questo è quanto dichiarato da Tom Henderson, giornalista e insider responsabile dei primi leak di questo misterioso titolo.of, questo il nome con cui è noto il prossimo titolo della serie, sarà sviluppato da Sledgehammer Games e riporterà i videogiocatori nella Seconda Guerra Mondiale. Leggi altro...

Advertising

CuoreRibeLLe86 : Gioca a Call of Duty: Mobile! Inserisci il mio codice di invito AMQBPS e ricevi le ricompense! - NDRYProducer : ANNUNCIO IMPORTANTE\ IMPORTANT ANNOUNCEMENT Buongiorno a tutti. Questa sera dalle ore 22:00 sarò in live su Twitch… - Footballgame0 : Oggi ore 11:30 nuovo Episodio di Call Of Duty qui - InfiernoGaming : @albertowake esta jugando Call of Duty: Warzone ?? - nelliestays : @oftnorman cod é call of duty vei -