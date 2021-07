Calcio, Garay annuncia il ritiro: “Troppi infortuni, non posso più giocare” (Di sabato 17 luglio 2021) Il difensore argentino Ezequiel Garay ha annunciato il ritiro dal Calcio giocato. Alla base di questa scelta, purtroppo, dei problemi fisici che hanno perseguitato il 34enne al punto da costringerlo ad appendere gli scarpini al chiodo. Garay ha fatto un po’ di chiarezza attraverso una lettera: “16 luglio 2021, oggi dico addio alla mia carriera da calciatore. Ammetto che mi sarebbe piaciuto ritirarmi più tardi, ma non è stato possibile. Negli ultimi tre anni sono stato in silenzio (con lo staff medico), lottando e cercando una soluzione al problema. La verità è che il dolore che ho provato era talmente ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Il difensore argentino Ezequielhato ildalgiocato. Alla base di questa scelta, purtroppo, dei problemi fisici che hanno perseguitato il 34enne al punto da costringerlo ad appendere gli scarpini al chiodo.ha fatto un po’ di chiarezza attraverso una lettera: “16 luglio 2021, oggi dico addio alla mia carriera da calciatore. Ammetto che mi sarebbe piaciuto ritirarmi più tardi, ma non è stato possibile. Negli ultimi tre anni sono stato in silenzio (con lo staff medico), lottando e cercando una soluzione al problema. La verità è che il dolore che ho provato era talmente ...

