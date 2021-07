Busta con proiettile al direttore generale dell’Ospedale Moscati di Avellino (Di sabato 17 luglio 2021) Un plico contenente all’interno un proiettile è stato recapitato al direttore generale dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, Renato Pizzuti. Nel plico c’ era anche un foglio sul quale eranoe scritte frasi sconnesse. Sulla vicenda indaga la Polizia. Pizzuti ha detto di non sapersi spiegarsi le ragioni dell’intimidazione: “Saranno gli investigatori a fare luce, nel frattempo continuerò la mia attività serenamente con serietà, concretezza, trasparenza e rigore”. ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 luglio 2021) Un plico contenente all’interno unè stato recapitato aldell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe” di, Renato Pizzuti. Nel plico c’ era anche un foglio sul quale eranoe scritte frasi sconnesse. Sulla vicenda indaga la Polizia. Pizzuti ha detto di non sapersi spiegarsi le ragioni dell’intimidazione: “Saranno gli investigatori a fare luce, nel frattempo continuerò la mia attività serenamente con serietà, concretezza, trasparenza e rigore”. ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

_Carabinieri_ : Statte (TA), le vengono rubati i risparmi di un anno che sarebbero serviti per comprare un regalo al fratello di 6… - SkyTG24 : Avellino, recapitata una busta con un proiettile al dg dell'ospedale Moscati - Incudine3 : @pantycat @metellodsrosa @ASpezzachini @autocostruttore I 5 € al mese li recuperate abbondantemente con qualche neo… - ariesyesimhere : @1stladyofgrunge Zero, stanchezza ma secondo me dovuta a sta uni che mi sta ammazzando. Consiglio per tutti: la pri… - FaNaTiKo10 : @mikelelomb Ma ancora con quella busta in porta stanno? Ferran Torres come mai non c'è? Il city non lo lascia andare? -