Broker vip accusato di truffa | espulso in Italia

Massimo Bochicchio, il Broker accusato di aver truffato diversi vip, arrestato lo scorso 7 luglio a Giacarta, in Indonesia, è stato espulso in Italia. Il Broker è arrivato poco prima delle 13 all'...

