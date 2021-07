Bridgerton 2 si ferma per un tempo indefinito | set chiuso per la variante Delta che assedia il Regno Unito

(Di sabato 17 luglio 2021) La produzione di2 sta incontrando non pochi ostacoli a causa dell’emergenza Covid: ben due casi in una settimana riscontrati sul set della serie Netflix hanno imposto una sospensione delle riprese a. Le riprese di2 erano in corso da metà maggio a Londra e dintorni, ma la crescita dei contagi sta rendendo difficile la prosecuzione della produzione: ilha superato i cinquantamila nuovi contagi al giorno nell’ultima settimana e il trend non sembra destinato ad essere invertito molto presto. Nonostante questi numeri il governo Johnson non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton ferma

Gingergeneration.it

Netflix è in corsa per un totale di 15 potenziali vittorie, lasciandosi alle spalle HBOa 14. ...- Netflix "Xavier Riddle and the Secret Museum" - PBS Kids Miglior Nuovo Programma "" - ...Prime Video di Amazon siinvece a 16 nomination. I vincitori saranno annunciati il 19 ... Di seguito vi riportiamo le principali: MIGLIOR SERIE DRAMMATICA The Boys (Amazon Prime Video)(...La produzione della seconda stagione di Bridgerton ha subito un'interruzione imprevista. I dettagli su Gingergeneratuon.it ...Le riprese della seconda stagione della serie Netflix sono in corso in Inghilterra, dove però i casi di positività al covid sono aumentati.